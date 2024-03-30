Работают круглосуточно: Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»

Ведомство проводит генетические экспертизы для выяснения данных об остальных жертвах.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что работа криминалистов, следователей и экспертов осуществляется в круглосуточном режиме, сообщил СК.

Глава Следственного комитета обратил внимание на важность детального установления всех событий, которые предшествовали теракту. Это позволит установить весь круг соучастников, заказчиков и организаторов преступления.

Уточняется, что ведомство проводит генетические экспертизы для выяснения данных об остальных жертвах.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе».