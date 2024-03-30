Работают круглосуточно: Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»

Работают круглосуточно: Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»

Фото: Reuters / MOSCOW NEWS AGENCY

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Ведомство проводит генетические экспертизы для выяснения данных об остальных жертвах.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что работа криминалистов, следователей и экспертов осуществляется в круглосуточном режиме, сообщил СК.

Глава Следственного комитета обратил внимание на важность детального установления всех событий, которые предшествовали теракту. Это позволит установить весь круг соучастников, заказчиков и организаторов преступления.

Уточняется, что ведомство проводит генетические экспертизы для выяснения данных об остальных жертвах.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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