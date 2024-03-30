«Не оставил моих детей без мамы»: выжившая при теракте в «Крокусе» поблагодарила спасших ее людей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Выжившая при теракте в «Крокусе» женщина поблагодарила спасших ее людей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Более всего Наталья Скисова признательна охраннику Алексею Асанушкину, который вывел ее и других посетителей из концертного зала.

Выжившая в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Наталья Скисова на концерте памяти жертв трагедии поблагодарила тех, кто спас ей жизнь. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

По словам женщины, в концертном зале в роковой вечер 22 марта она оказалась после того, как ей на день рождения подарили билеты на выступление группы «Пикник».

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Во время нападения террористов выжить Наталье и другим посетителям концертного зала помог охранник Алексей Асанушкин, который, по словам женщины, не бросил их в трудную минуту. Наталья отметила, что охраннику самому было плохо, но он все равно вывел людей.

«Благодарны ему, что он не оставил моих детей без мамы», — сказала женщина.

Также она поблагодарила мужчину, который вытащил ее из дыма в «Крокусе», выразила благодарность сотрудникам ДПС и врачам Городской клинической больницы имени Иноземцева.

5-tv.ru ранее опубликовал видео, на котором 47-летний охранник Алексей Асанушкин выводит на улицу из «Крокуса» группу напуганных и успевших надышаться дымом мужчин и женщин. На кадрах видно, что люди пребывали в состоянии шока, однако охранник сумел их успокоить и сопроводить в безопасное место.

На девятый день трагедии, 30 марта, возле стихийного мемориала у стен сожженного «Крокуса» прошла акция памяти жертв теракта. Мероприятие началось с минуты молчания по погибшим, после чего выступил симфонический оркестр под управлением художественного руководителя Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла большая панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Ее провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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