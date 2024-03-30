Валерий Гергиев выступил с оркестром в память о жертвах теракта возле «Крокуса»

Валерий Гергиев выступает с оркестром у мемориала возле «Крокуса»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Мероприятие началось с минуты молчания.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» проходит возле стихийного мемориала, возникшего у стен сожженного концертного зала.
Мероприятие началось с минуты молчания по погибшим в теракте, после чего симфонический оркестр даст концерт под управлением художественного руководителя Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева.
В результате вооруженного нападения боевиков вечером 22 марта скончались 144 человека, включая детей. Еще несколько сотен оказались в больнице. Некоторые — до сих пор в тяжелом состоянии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на девятый день трагедии в «Крокус Сити Холле» состоялась большая панихида по жертвам теракта. Ее провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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