Валерий Гергиев выступил с оркестром в память о жертвах теракта возле «Крокуса»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 664 0

Валерий Гергиев выступает с оркестром у мемориала возле «Крокуса»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Мероприятие началось с минуты молчания.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» проходит возле стихийного мемориала, возникшего у стен сожженного концертного зала.

Мероприятие началось с минуты молчания по погибшим в теракте, после чего симфонический оркестр даст концерт под управлением художественного руководителя Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева.

В результате вооруженного нападения боевиков вечером 22 марта скончались 144 человека, включая детей. Еще несколько сотен оказались в больнице. Некоторые — до сих пор в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на девятый день трагедии в «Крокус Сити Холле» состоялась большая панихида по жертвам теракта. Ее провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
30 мар
«Мы горим»: погибшие в «Крокусе» сестры Макарские из Волгодонска звонили маме перед смертью
30 мар
Работают круглосуточно: Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»
30 мар
Установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
30 мар
«Это ужасно»: иностранные дипломаты почтили память погибших в «Крокусе»
30 мар
«Полностью через себя»: Песков рассказал о переживаниях Путина после теракта в «Крокусе»
30 мар
Возле разрушенного «Крокуса» провели акцию памяти «Журавлик мира и добра»
30 мар
Таджикистан усилил контроль за вербовкой мигрантов террористами
30 мар
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 551
30 мар
Найден возможный криптокошелек, который использовали заказчики теракта в «Крокусе»
30 мар
Прямая трансляция большой панихиды по жертвам теракта в «Крокусе»
+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 апреля

Последние новости

21:07
«Вывели из строя энергетику»: у ВСУ начались проблемы с переброской резервов
20:56
Школьников Белгорода и приграничных районов переводят на дистанционное обучение
20:48
Стадо овец вызвало переполох на польско-украинской границе
20:40
«Мы горим»: погибшие в «Крокусе» сестры Макарские из Волгодонска звонили маме перед смертью
20:25
Женщина погибла при взрыве неизвестного предмета в многоэтажке под Киевом
20:18
«Не отдам»: жительница Каширы держит в заточении десять истощенных собак

Сейчас читают

Валерий Гергиев выступил с оркестром в память о жертвах теракта возле «Крокуса»
Шахта стала ловушкой для 13 горняков: кто ответит за страшное ЧП на руднике «Пионер»
«Разул кучу девушек»: как «больная» любовь Тарантино к ступням сказывалась на его фильмах
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок