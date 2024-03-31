Путин подписал указ о весеннем призыве в армию России

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Какие новые правила вступили в силу?

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию России

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан на военную службу и об увольнении с нее. Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовой информации РФ.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — говорится в нем.

Вместе с тем указ предусматривает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительству РФ, органам исполнительной власти и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий.

На днях Генеральный штаб Вооруженных сил РФ объявил о начале весеннего призыва с 1 апреля. Он будет проводиться во всех регионах страны, за исключением отдельных районов Крайнего Севера.

С начала 2024 года призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет. При этом минимальный возраст остается на уровне 18 лет. Прежде Генштаб России отправил в запас граждан, состоявших на воинском учете и достигших 27 лет до 1 января 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генштаб ВС РФ пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону СВО на Украине. Мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением спецоперации, отметил генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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