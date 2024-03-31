МИД потребовал от Украины выдачи всех причастных к терактам в России

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 131 0

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что следы последних терактов ведут в Киев.

МИД потребовал от Украины выдачи всех причастных к терактам в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

МИД России в связи со страшным терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» и рядом других передал властям Украины требования об аресте и выдаче всех виновных и причастных лиц. Об этом сообщает дипведомство у себя на сайте.

«В числе этих требований — арест главы СБУ В. Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в РФ», — говорится в сообщении.

Российские компетентные органы выяснили, что следы террористических преступлений ведут на Украину. И борьба с этими злодеяниями — обязанность каждого государства.

В МИДе напомнили, что такие преступления стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлену Татарскому), привели к тяжелому ранению писателя Евгения (Захара) Прилепина и смерти его водителя.

«Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что нарушение киевской стороной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Запад пытается скрыть вину Киева в теракте в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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