Сдают с потрохами: как Запад пытается скрыть вину Киева в теракте в «Крокусе»

Почему такая несогласованность и для чего США обеляют Зеленского, который сам себя топит?

Украинский след в нападении на «Крокус Сити Холл» появился еще в тот момент, когда террористы бежали по Киевскому шоссе и далее по трассе М-3 «Украина», где их и задержали в часе езды от сопредельной территории. Как рассказали задержанные, им было приготовлено окно для перехода границы, более того, куратор вел их по трассе.

Секретарь российского Совбеза прямо говорит, что за нападением на Москву стоит Украина. Кроме оперативной информации, которую силовики получили по горячим следам, есть и богатая база данных.

Тесная связка украинских националистов и исламских радикалов появилась еще в 90-е, когда западенцы открыто ездили воевать на Кавказ против федеральных сил.

Десять лет назад в Чечене прошли три громких судебных процесса, воевавшие на стороне Дудаева и Басаева члены УНА-УНСО*, организации, признанной в России экстремистской, получили максимально возможные сроки — от 20 до 24 лет. Станислав Клых, Николай Карпюк и Александр Малофеев были признаны виновными в убийстве и пытках российских военнослужащих в Грозном. На их руках кровь не менее 30 солдат и офицеров.

Когда боевиков-исламистов выдавили с Кавказа и они попытались осесть на Ближнем Востоке, «дружеские связи» с украинскими радикалами сохранились. Еще в прошлом году о вербовке джихадистов для нужд ВСУ сообщала наша служба внешней разведки.

Собственно, они и не скрываются — в социальных сетях достаточно информации о так называемых мусульманских батальонах в рядах ВСУ, костяк которых составляют сторонники так называемого крымско-татарского меджлиса и недобитки с Кавказа. Как например, 40-летний Рустам Ажиев, получивший украинский паспорт, до этого воевавший под черным флагом ИГИЛ** в Сирии. Там его знали как Абдул Хаким Аш Шишани.

В начале марта он даже засветился в нападении на Белгородскую область. Такие отряды курирует ГУР — главное управление разведки ВСУ. И отныне его сотрудники, а главное, руководители, в том числе генерал Буданов***, законные цели для российских силовиков — дали понять в Москве.

На Западе прекрасно знают о джихадистах в рядах ВСУ. Достаточно вспомнить громкую историю с загадочным убийством на Украине, вдали от линии фронта, наемника из Британии Даниэля Берка.

На этой неделе полиция его родного города Манчестера опубликовала официальное сообщение, что по итогам расследования основным подозреваемым является другой наемник Абдельфатах ‘Адам’ Нурин. Также известный как Джихади Адам, австралиец алжирского происхождения.

Тем удивительнее звучит стройный хор голосов, а это официальные лица и политические комментаторы, которые в день совершения теракта в Москве, еще когда пожар не потушили в Крокусе и нападавших не поймали, в один голос начали твердить — это точно ИГИЛ, это точно не Украина.

При этом Зеленский демонстративно в среду встретился с бойцами так называемых исламских батальонов, в том числе с теми, кто в России признан террористами и экстремистами.

Почему такая несогласованность, почему Запад «обеляет» Зеленского, пока тот сам себя топит? Разбирался корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Даже спустя неделю у них нет сомнений в том, кто виноват в теракте… Создатели хрестоматийного »хайли-лайкли» выходят на новый уровень, теперь они точно ощущают, кто этого не делал. И понятно, почему так стоят на своем.

Иностранные журналисты ощущали восхищение трагедией. Прямо и открыто, не скрывая радости, говорят об этом

«Если это сделали украинцы, то это мастерский ход. Я не говорю, что это они, но если это украинцы, то это феноменально», — заявила журналистка Анн Нива.

Евродепутаты ощущали, что это сами русские устроили бойню. США ощущали, что нужно убедить простых налогоплательщиков, что кто угодно — только не Киев.

Денежный поток на Украину изрядно уменьшился, выделять новые транши все сложнее. В Белом доме точно знают, что ради продолжения финансирования Украина готова пойти на все…

Да и сам американский истеблишмент не раз посылал сигналы. Год назад генерал армии США Марк Милли уже заявлял о том, что русские не должны спокойно спать.

«Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», — говорил он.



На что способна Украина — уже давно не секрет: атаки на Крымский мост, призывы главы ГУР Буданова «убивать русских в любой точке мира».

Ума хватило лишь на то, чтобы не признавать «причастность к теракту» официально, но неофициально в том же интервью новый глава СБУ Малюк с упоением и гордостью рассказывает детали предыдущих акций. Теракта в Петербурге против Владлена Татарского, тогда пострадали больше 40 человек, и заказного убийства в Подмосковье бывшего депутата Рады Ильи Кивы.

Да и у Зеленского все написано на лице. В последнем интервью иностранным СМИ на вопрос журналиста, он явно дает понять, кто стоит за трагедией в Крокусе.

Следственный комитет России уже заявил, что есть все основания полагать что исполнителям теракта поступали деньги и криптовалюта с Украины, которые использовались для подготовки к атаке.

Да и по данным The New York Times, Госдеп США утаил много деталей ключевых. Якобы из-за опасений раскрыть свои источники. И вот когда станет понятно, что это за источники, тогда не останется никаких сомнений, кто виновен в гибели 144-х ни в чем не повинных россиян.

* — признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

** — запрещенная в РФ террористическая организация.

*** — внесен в реестр террористом и экстремистов.