Под звуки марша: первая репетиция Парада победы прошла в Санкт-Петербурге

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Первая репетиция Парада победы прошла на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

К 9 Мая готовятся все, в том числе и военные оркестры.

В Петербурге прошла первая репетиция Парада в честь приближающегося Дня Победы. На Дворцовой площади сегодня были военные и музыканты. Сводный оркестр отрабатывает исполнение маршей, чтобы 9 Мая как надо прозвучала каждая нота.

Как рассказали военные, в этом году парад откроется исполнением «Песни о Ладоге». Она посвящена подвигу блокадного города. 9 Мая военный оркестр исполнит больше 40 мелодий. До праздника музыканты проведут еще несколько таких тренировок.

Ранее 5-tv.ru писал, что определены даты Парада и генеральной репетиции на Красной площади в Москве. Из официального сообщения Кремля следует, что репетиция пройдет 5 мая, на нее будут официально приглашены СМИ. Само мероприятие, посвященное Победе в Великой Отечественной войне, пройдет традиционно 9 мая.

Тема:
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