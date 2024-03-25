День Победы 2024: определены даты Парада и генеральной репетиции на Красной площади
Военный парад в честь Дня Победы состоится на Красной площади 9 мая
Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В этом году Россия отмечает 79-ю годовщину.
Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), пройдет 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, открыв аккредитацию для журналистов.
Так, из официального сообщения следует, что генеральная репетиция парада, на освещение которой приглашаются СМИ, назначена на 5 мая. Главное мероприятие пройдет традиционно 9 мая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия отметила День защитника Отечества. Поздравления принимали все, кто служил в армии, готов в любую минуту отправиться на защиту Родины или сейчас находится на боевом дежурстве.
Самые теплые слова говорили тем, кто сражается на полях спецоперации. Вспоминали героев, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны.
- 9 авг
- Путин создал оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Победы
- 9 авг
- В память защитников: 79 лет назад завершилась битва за Ленинград
- 22 июн
- Песков осудил инициативу об отмене Дня Победы в Молдавии
- 12 июн
- Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая
- 25 мая
- Правящая партия Молдавии предложила отменить празднование 9 Мая
- 25 мая
- Попались на глупости — опубликовано видео допроса задержанных за ядерный терроризм
- 12 мая
- Трансляцию парада Победы в Москве посмотрело рекордное количество зрителей за пять лет
- 12 мая
- От Зеленского требуют возвращения праздника Дня Победы
- 11 мая
- Солист рок-группы «Би-2» Лева исключил свое возвращение в Россию
- 11 мая
- Кухня изнутри: как Илья Авербух готовит свои грандиозные шоу
Читайте также
75%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?