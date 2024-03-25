День Победы 2024: определены даты Парада и генеральной репетиции на Красной площади

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 115 0

Военный парад в честь Дня Победы состоится на Красной площади 9 мая

День Победы 2024: определены даты Парада и генеральной репетиции на Красной площади

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

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Тема:
День Победы 9 Мая

В этом году Россия отмечает 79-ю годовщину.

Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), пройдет 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, открыв аккредитацию для журналистов.

Так, из официального сообщения следует, что генеральная репетиция парада, на освещение которой приглашаются СМИ, назначена на 5 мая. Главное мероприятие пройдет традиционно 9 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия отметила День защитника Отечества. Поздравления принимали все, кто служил в армии, готов в любую минуту отправиться на защиту Родины или сейчас находится на боевом дежурстве.

Самые теплые слова говорили тем, кто сражается на полях спецоперации. Вспоминали героев, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны.

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