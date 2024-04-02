«Не я это придумал»: Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к «войне»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 77 0

Лукашенко: Белоруссия готовится к войне, но воевать не хочет

«Не я это придумал»: Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к «войне»

Фото: www.globallookpress.com / mod_russia

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Каким Минск видит ближайшее будущее страны?

Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на открытии городской больницы в Гродно.

Белорусский лидер отметил, что страна стремится, в первую очередь, к созиданию и строительству мирного будущего. И Белоруссия никому ничем не угрожает. Однако в вопросе обеспечения безопасности граждан Минск настроен весьма решительно.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — передает слова Лукашенко «Белорусское телеграфное агентство».

Глава Белоруссии также подчеркнул, что в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, поставляются различные виды вооружений и техники, проводятся учения и проверки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко прокомментировал возможные провокации на границе.

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«Не я это придумал»: Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к «войне»

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