На территории России вскрыты ячейки украинского «Правого сектора»*

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 59 0

Колокольцев: полиция вскрыла в РФ ячейки украинского «Правого сектора»*

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Преступная деятельность пресечена силами сотрудников МВД.

В 2023 году российские силовики раскрыли несколько ячеек украинского движения «Правый сектор»* и других запрещенных в РФ организаций. Об этом во время своего выступления в ходе расширенного заседания коллегии МВД рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Глава ведомства подчеркнул, что приоритетной задачей остается борьба с экстремизмом и радикальными организациями, а также предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.

«Полицией вскрыта ячейка запрещенного украинского „Правого сектора“, а также пресечено функционирование ряда запрещенных религиозных объединений», — сказал Колокольцев.

Также за минувший год нежелательными в России признаны 44 организации, 129 физических и 37 юридических лиц включены в реестр иноагентов. Кроме того, были раскрыты 124 преступления по дискредитации российской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине сообщили о подрыве машины члена «Правого сектора»*.

* — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация

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На территории России вскрыты ячейки украинского «Правого сектора»*

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