Посол Израиля назвала число россиян, находящихся в плену ХАМАС

Всего заложниками сегодня остаются 134 человека.

Еще трое граждан России находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

«Три человека с двойным гражданством, в том числе с российским», — сказала она.

Гальперин добавила, что этих россиян нет в списках погибших. Всего в заложниках ХАМАС остается 134 человека. При этом 36 пленных уже нет в живых.

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Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию «третьего номера» в ХАМАС Марвана Иссы. Замглавы бригады «Аль-Кассам» был убит в результате авиаудара.