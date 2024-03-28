Лавров указал на двойные стандарты ООН и ОБСЕ по отношению к палестинцам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям» указал на двойные стандарты и поразительное двуличие со стороны ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые они демонстрируют в отношении к коллективному наказанию палестинского народа, длящемуся на протяжении пяти месяцев.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что создание Палестинского государства — единственный верный путь к прекращению кровопролития. Причем, по его мнению, в решении данного вопроса необходимо отталкиваться от резолюции Совета безопасности ООН, принятой 22 ноября 1967 года, где были прописаны границы, признание суверенитета всех государств региона и оставление Израилем оккупированных территорий.

Лавров напомнил, что США долгое время всячески препятствовали принятию данной резолюции.

«Вместо работы в рамках квартета посредников — Россия-США-ЕС-ООН — они старались монополизировать мирный процесс, затем подменить все принципы, на которых этот процесс должен выстраиваться», — пояснил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что сейчас Соединенные Штаты понимают, что реакция Израиля на атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, которую Россия решительно осудила, является «абсолютно не пропорциональной», а действия Тель-Авива представляют собой запрещенные международным правом коллективные наказания палестинского народа. Доказательством тому являются осознанные бомбардировки ЦАХАЛ гражданских объектов в секторе Газа, а также неизбирательное применение летательного орудия.

Лавров подчеркнул, что в конфликте погибло уже порядка 35 тысяч мирных палестинцев, большинство из которых — женщины и дети, еще 89 тысяч получили ранения разной степени тяжести.

«Напомню, что это за пять месяцев, с начала этой ситуации, пять месяцев. Это уже больше, чем все жертвы среди гражданских лиц с обеих сторон на Донбассе и вот сейчас на Украине с 2014 года по настоящее время», — указал министр иностранных дел России.

Лавров добавил, что когда эти цифры дипломаты РФ называют коллегам из ООН и ОБСЕ, то не находят должной реакции.

«Они трусливо отводят взор, поразительные двуличие и двойные стандарты, поэтому сейчас, конечно, главное остановить кровопролитие», — подытожил глава МИД РФ.

Полная версия интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет опубликована 29 марта в 00:01.