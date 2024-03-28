Лавров указал на двойные стандарты ООН и ОБСЕ по отношению к палестинцам

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 75 0

Глава МИД РФ отметил, что США долгое время препятствовали исполнению резолюции Совета безопасности по ситуации в регионе.

Фото, видео: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям» указал на двойные стандарты и поразительное двуличие со стороны ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые они демонстрируют в отношении к коллективному наказанию палестинского народа, длящемуся на протяжении пяти месяцев.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что создание Палестинского государства — единственный верный путь к прекращению кровопролития. Причем, по его мнению, в решении данного вопроса необходимо отталкиваться от резолюции Совета безопасности ООН, принятой 22 ноября 1967 года, где были прописаны границы, признание суверенитета всех государств региона и оставление Израилем оккупированных территорий.

Лавров напомнил, что США долгое время всячески препятствовали принятию данной резолюции.

«Вместо работы в рамках квартета посредников — Россия-США-ЕС-ООН — они старались монополизировать мирный процесс, затем подменить все принципы, на которых этот процесс должен выстраиваться», — пояснил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что сейчас Соединенные Штаты понимают, что реакция Израиля на атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, которую Россия решительно осудила, является «абсолютно не пропорциональной», а действия Тель-Авива представляют собой запрещенные международным правом коллективные наказания палестинского народа. Доказательством тому являются осознанные бомбардировки ЦАХАЛ гражданских объектов в секторе Газа, а также неизбирательное применение летательного орудия.

Лавров подчеркнул, что в конфликте погибло уже порядка 35 тысяч мирных палестинцев, большинство из которых — женщины и дети, еще 89 тысяч получили ранения разной степени тяжести.

«Напомню, что это за пять месяцев, с начала этой ситуации, пять месяцев. Это уже больше, чем все жертвы среди гражданских лиц с обеих сторон на Донбассе и вот сейчас на Украине с 2014 года по настоящее время», — указал министр иностранных дел России.

Лавров добавил, что когда эти цифры дипломаты РФ называют коллегам из ООН и ОБСЕ, то не находят должной реакции.

«Они трусливо отводят взор, поразительные двуличие и двойные стандарты, поэтому сейчас, конечно, главное остановить кровопролитие», — подытожил глава МИД РФ.

Полная версия интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет опубликована 29 марта в 00:01.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
28 мар
«Мир не сосредоточен»: Зеленский жалуется на отвлечение внимания с Украины на Газу
27 мар
Пропалестинские активисты разбросали навоз у домов чиновников в США
26 мар
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию «третьего номера» в ХАМАС Марвана Иссы
25 мар
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана
15 мар
В ХАМАС рассказали о судьбе взятых в плен россиян
14 мар
«Уничтожить всех, включая младенцев»: нарушает ли Израиль правила ведения войны в Газе
11 мар
Нетаньяху назвал возможные сроки завершения операции в секторе Газа
8 мар
Пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с воздуха коробок с гумпомощью
5 мар
«Бесчеловечный шаг»: Россия призвала пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР
3 мар
Ударов по мирным не было? В ЦАХАЛ озвучили свою версию инцидента с сотней погибших в Палестине
+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:42
Пассажир самолета «Аэрофлота» впал в кому в аэропорту Бангкока
21:28
Путин выразил уверенность в решении всех задач СВО
21:17
Продюсер Дмитрий Ашуров заявил о важности альбома «Голос мой услышь»
21:14
Путин спросил Беглова о причинах снижения популярности Петербурга у туристов
21:00
Лавров указал на двойные стандарты ООН и ОБСЕ по отношению к палестинцам
20:51
Схрон террористов из «Крокуса» обнаружили в Москве

Сейчас читают

Мужчины стали отказываться уходить в декрет вместо жен
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
Искусство на теле и от души: кто такой тату-мастер и какие проблемы в профессии всплывают не сразу
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок