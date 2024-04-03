Свадьбы не будет: звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева ушла от жениха

В начале года юмористка получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Согласилась выйти за него замуж. Что так внезапно изменило ее решение?

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева» призналась, что в начале года получила предложение руки и сердца от возлюбленного, однако спустя некоторое время пара рассталась. Точнее, Корнева приняла решение уйти от жениха. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«У меня развод», — лаконично написала Ксения.

Знаменитость не стала раскрывать причину разрыва и личность бывшего избранника. Но в сети обсуждают информацию, что Ксения была в отношениях с иностранцем, который живет за границей.

Звезда с оптимизмом относится к данной ситуации и не показывает грусти.

«Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то, конечно, будет свадьба. <…> Спасибо за поддержку! Тут, к сожалению, не в характерах несовпадение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью. Все будет хорошо! Обещаю» — написала она в своем блоге.

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