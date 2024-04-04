На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ани из Тюмени

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна Ане из Тюмени. Девочка мучается от спинальной мышечной атрофии, из-за которой она перенесла несколько операций. Но сейчас нужна еще одна, которая поможет ребенку практически полностью избавится от болезни. Но на это требуется более полутора миллионов рублей. Помочь семье Ани можете вы, зрители Пятого канала. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканируйте QR-код. Он будет на экране в течение всего сюжета.

Сидеть рисовать, переписываться с друзьями в соцсетях, дистанционно заниматься с учителями — это обычный день тринадцатилетней Ани. Девочка передвигается в кресле, встает лишь на несколько минут в день, чтобы с папиной помощью выполнять упражнения.

«Она делает движения, приседания. Они пинают мячик, дышат с откашливателем. Минимум 150 раз, чтобы легкие лучше работали», — рассказывает Наталья Судоргина, мама Анны.

Ежедневно нужно носить корсет и ботинки, чтобы стопа еще больше не заворачивалась вовнутрь.

У Ани страшное и неизлечимое заболевание — спинальная мышечная атрофия. С возрастом появился сильнейший сколиоз. Девочке установили растущую конструкцию. Скручивающийся позвоночник мог сдавить внутренние органы. Но титановый каркас удерживает его. На протяжении шести лет каждые полгода Анне делали все новые операции, конструкцию вытягивали. И это помимо регулярной — раз в четыре месяца — не самой приятной процедуры введения препарата «Спинраза». Теперь нужно новое вмешательство.

«Мы уберем конструкцию, которая сегодня неэффективна, она уже не удерживает позвоночник. Установим взрослую конструкцию, с которой Анна будет жить всю жизнь. Это позволит расправить грудную клетку и выполнить почти идеальную коррекцию», — объясняет врач ортопед-травматолог, нейрохирург Андрей Бакланов.

По сути, необходимо обнажить весь позвоночник, не задеть нервные корешки и спинной мозг. Специалисты в успехе уверены, как и семья.

«Она перестанет испытывать боли. Даже сейчас, с растущей конструкцией, в верхней части спины происходит искривление, организм вырос, периодически отнимается правая рука. Мы очень верим, что эти все проблемы уйдут», — говорит Наталья Судоргина.

Стоимость операции — 1 573 800 рублей. Без нашей с вами помощи родным девочки не справиться. Они надеются на поддержку неравнодушных людей и искренне верят, что такие простые детские мечты Ани — встретиться со всеми друзьями и поехать в деревню к бабушке и искупаться в речке — обязательно сбудутся.