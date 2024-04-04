«Мировой шедевр»: Куклачев восхитился песней SHAMAN «Реквием»
Клоун Куклачев назвал песню SHAMAN «Реквием» шедевром мирового класса
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Знаменитый цирковой артист подчеркнул гениальность Ярослава Дронова.
Легендарный клоун и дрессировщик Юрий Куклачев высоко оценил композицию автора песен и исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — Прим.ред.) «Реквием». Он назвал ее шедевром мирового класса.
«Этот мальчик недавно „Реквием“ написал. Это гениальный мальчик. Его надо боготворить, что в нашей стране появилась личность уникальная, которая действительно безо всякой злобы, без какой-то желчи. <…> Шедевр мирового класса», — заявил Куклачев в беседе с NEWS.ru.
Он добавил, что эту композицию можно исполнять в любой стране, где случается такое чудовищное событие, как теракт. В этом и гениальность «Реквиема».
К слову, песню певец написал после случившегося 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле». В композиции знаменитость отразил всю боль россиян о случившемся и ее жертвах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды помогли пострадавшим в «Крокусе».
- 4 апр
- ФСБ задержала троих предполагаемых пособников теракта в «Крокусе»
- 4 апр
- «Другое не просматривается»: Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»
- 4 апр
- «Очевидно»: Лавров заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
- 4 апр
- «Зацепиться за неточности»: Захарова пообещала тщательность в расследовании теракта в «Крокусе»
- 3 апр
- Мировая скорбь: песня SHAMAN о теракте в «Крокусе» растопила сердца жителей Украины и Европы
- 3 апр
- В Дагестане арестовали двоих мужчин, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе»
- 3 апр
- Общая боль всех сплотила: как звезды помогли пострадавшим в «Крокусе»
- 3 апр
- Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова
- 3 апр
- Спонсоры и заказчики: куда ведут следы теракта в «Крокусе»
- 3 апр
- Отомстить за своих: после теракта в «Крокусе» люди хотят отправиться в зону СВО
Читайте также
48%
0.24 99.41
-0.16
Нашли ошибку?