Россияне смогут поступить на бюджет в белорусские вузы по результатам ЕГЭ: условия

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Россияне смогут поступить на бюджет в белорусские вузы по результатам ЕГЭ

Россияне смогут поступить на бюджет в белорусские вузы по результатам ЕГЭ: условия

Фото: Галеев Анвар / ТАСС

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Тема:
ЕГЭ

После окончания университета они должны будут выполнить определенные обязательства.

Министр образования Белоруссии Андрей Иванец заявил, что российские абитуриенты с этого года смогут поступать в белорусские вузы по результатам ЕГЭ, в том числе на бюджетной основе. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«В этом году у нас впервые абитуриенты из Российской Федерации смогут поступать на бюджетную форму получения образования по результатам ЕГЭ», — отметил глава Минобразования.

Он добавил, что в прошлом году граждане России тоже могли поступать по результатам ЕГЭ, однако лишь на «платку». В новом учебном году республика предоставит россиянам порядка тысячи мест в своих вузах, сообщил Иванец.

Министр также отметил, то после окончания учебного заведения у российских и белорусских граждан будут одинаковые обязательства. Они должны будут отработать два года на различных предприятиях данного государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минске появится сетевой университет высоких технологий Союзного государства.

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