Россияне смогут поступить на бюджет в белорусские вузы по результатам ЕГЭ: условия

Россияне смогут поступить на бюджет в белорусские вузы по результатам ЕГЭ
Фото: Галеев Анвар / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
После окончания университета они должны будут выполнить определенные обязательства.
Министр образования Белоруссии Андрей Иванец заявил, что российские абитуриенты с этого года смогут поступать в белорусские вузы по результатам ЕГЭ, в том числе на бюджетной основе. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
«В этом году у нас впервые абитуриенты из Российской Федерации смогут поступать на бюджетную форму получения образования по результатам ЕГЭ», — отметил глава Минобразования.
Он добавил, что в прошлом году граждане России тоже могли поступать по результатам ЕГЭ, однако лишь на «платку». В новом учебном году республика предоставит россиянам порядка тысячи мест в своих вузах, сообщил Иванец.
Министр также отметил, то после окончания учебного заведения у российских и белорусских граждан будут одинаковые обязательства. Они должны будут отработать два года на различных предприятиях данного государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минске появится сетевой университет высоких технологий Союзного государства.
- 19 мар
- Российские учителя требуют обсудить реформу обществознания
- 12 мар
- Сроки определены: когда можно пересдать ЕГЭ в 2024 году
- 6 мар
- Второй шанс: когда выпускникам школ разрешат пересдавать ЕГЭ
- 29 февр
- «Должно совершенствоваться»: Путин предложил разрешить пересдавать один экзамен
- 2 янв
- Что изменится в жизни россиян в 2024 году
- 30 дек
- Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ в 2024 году
- 25 дек
- В Рособрнадзоре ответили на просьбы отменить ЕГЭ
- 17 нояб
- Российским школьникам рассказали, когда пройдет ЕГЭ в 2024 году
- 12 нояб
- Школьникам разрешили пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике
- 19 окт
- «Фиксировать и ставить метки»: на ЕГЭ начнут работать нейросети
75%
-0.33 99.71
-0.56
Нашли ошибку?