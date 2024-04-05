«Сдала яйцеклетки»: Калашникова тайно вышла замуж и готовится к рождению ребенка

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 43 0

Калашникова тайно вышла замуж и готовится к рождению ребенка

«Сдала яйцеклетки»: Калашникова тайно вышла замуж и готовится к рождению ребенка

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Кто стал избранником артистки?

Фанаты певицы Анны Калашниковой заподозрили ее в тайном замужестве. Артистка опубликовала в своем блоге свадебные фотографии. На снимках рядом с ней стоит неизвестный мужчина средних лет. Однако, как выяснили журналисты издания KP.RU, этот человек оказался водителем автопарка, которой поставлял певице элитное авто для торжественного мероприятия.

А вот своего настоящего мужа певица так и не показала на фото. Однако ее фанаты предполагают, что она сыграла свадьбу с психологом Сергеем Селезневым. До этого она с ним появлялась на красной дорожке музыкальной премии «Виктория».

«Пока я не могу вам ничего рассказать о своем любимом. Это не моя тайна. Это желание моего избранника. Могу лишь сказать, что сейчас активно готовлюсь к рождению дочери, сдала яйцеклетки. Надеюсь, что в скором времени у моего сыночка появится сестренка», — сказала Калашникова.

Действительно ли певица связала себя узами брака — достоверно неизвестно. Не исключено, что в образе невесты она предстала для какого-нибудь проекта. Однако точно сказать можно лишь то, что в личной жизни у артистки все хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Калашникова боялась поведения одноклассников.

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