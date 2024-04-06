Большая вода: как выглядят улицы Орска после прорыва дамбы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 43 0

В МЧС увеличили группировку сил и средств для ликвидации прорыва дамбы в Орске

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Погода Прорыв дамбы в Орске

Специалисты МЧС продолжают устранять последствия инцидента и эвакуировать жителей из опасной зоны.

В Орске продолжается ликвидация прорыва дамбы, которая защищала город от реки Урал. В МЧС РФ сообщили об увеличении группировки сил и средств для устранения последствий инцидента.

Согласно последним данным, на месте ЧП работает аэромобильная группировка МЧС. Всего к ликвидации привлечено порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер.

В это же время из зоны возможного затопления, в которую попадают более четырех тысяч частных домов, продолжается эвакуация жителей. В настоящее время в пунктах временного размещения находится 135 человек, в том числе 55 детей. О пострадавших не сообщалось.

В городе введен режим ЧС муниципального характера из-за сильного паводка.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места прорыва дамбы в Орске.

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