За два дня в Орске из-за кишечной инфекции в больнице оказались восемь человек
Еще десять получили медицинскую помощь амбулаторно.
Фото: Zuma / ТАСС
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За два дня в Орске из-за острой кишечной инфекции было госпитализированы восемь человек. Всего за медицинской помощью единовременно обратились 18 местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава Оренбургской области.
По информации ведомства, вспышка инфицирования произошла в районе трех улиц города 4 и 5 апреля. Среди пациентов есть как взрослые, так и дети школьного возраста.
«Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них 8 госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.
В Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области отметили, что загрязнения питьевой воды централизованного водоснабжения в городах и районах региона не выявлено.
«Действительно, в период паводка есть риск загрязнения воды талыми водами. Возможно появление запаха воды за счет предусмотренного законодательством усиления обеззараживающего режима в период половодья», — отметили в ведомстве.
Специалисты также посоветовали не паниковать, однако в целях профилактики пить только кипяченую воду или использовать фильтры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Орске из-за прорыва дамбы затопленными оказалось несколько тысяч домов. Людей эвакуируют в пункты временного размещения, ведется ликвидация последствий. В чем причина чрезвычайной ситуации?
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