За два дня в Орске из-за кишечной инфекции в больнице оказались восемь человек

За два дня в Орске из-за острой кишечной инфекции было госпитализированы восемь человек. Всего за медицинской помощью единовременно обратились 18 местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава Оренбургской области.

По информации ведомства, вспышка инфицирования произошла в районе трех улиц города 4 и 5 апреля. Среди пациентов есть как взрослые, так и дети школьного возраста.

«Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них 8 госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

В Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области отметили, что загрязнения питьевой воды централизованного водоснабжения в городах и районах региона не выявлено.

«Действительно, в период паводка есть риск загрязнения воды талыми водами. Возможно появление запаха воды за счет предусмотренного законодательством усиления обеззараживающего режима в период половодья», — отметили в ведомстве.

Специалисты также посоветовали не паниковать, однако в целях профилактики пить только кипяченую воду или использовать фильтры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Орске из-за прорыва дамбы затопленными оказалось несколько тысяч домов. Людей эвакуируют в пункты временного размещения, ведется ликвидация последствий. В чем причина чрезвычайной ситуации?