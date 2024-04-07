Путин обсудил с главой МЧС обстановку в Оренбургской области
Президент России заявил о необходимости своевременного анализа ситуации.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым текущую обстановку в Оренбургской области после прорыва дамбы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Также глава государства и министр МЧС оценили вероятность того, что последствия прорыва дамбы распространятся в Тюменской и Курганской областях. Владимир Путин планирует 7 апреля провести телефонные переговоры с губернаторами этих регионов, сообщает ТАСС.
«Сердце кровью обливается»: как людей и брошенных животных спасают в затопленном Орске
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации местных жителей. Мало того, вызволяли из воды не только людей, но даже животных, которые остались заблокированными в домах — те быстро уходили под воду. Наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе и районе Старого города. Куренков проверил работу в ПВР и заверил, что эвакуированным туда жителей Орска окажут всю необходимую помощь.
Власти регионов настоятельно призывают местных жителей использовать в употребление только булилированую или кипяченную воду.
Ранее 5-tv.ru писал, когда ожидается пик паводка в Оренбурге.
- 7 апр
- «Опасное явление»: когда ожидается пик паводка в Оренбурге
- 7 апр
- «Ситуация критическая»: паводок под Оренбургом объявили ЧС федерального характера
- 7 апр
- Будут жить: спасатели эвакуировали хаски из затопленного питомника под Оренбургом
- 7 апр
- Ситуация жуткая: подтопленный Орск сняли с высоты птичьего полета
- 7 апр
- «Сердце кровью обливается»: как людей и брошенных животных спасают в затопленном Орске
- 7 апр
- Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область: что сейчас происходит на месте потопа
- 7 апр
- Куренков вылетел в пострадавшую от масштабного паводка Оренбургскую область
- 7 апр
- Паводок в Орске начал затапливать микрорайон Новый город
- 7 апр
- Что стало известно из аудита строительства дамбы в Орске
- 6 апр
- Власти Оренбургской области назвали последний паводок самым многоводным за всю историю наблюдений
Читайте также
81%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?