Путин обсудил с главой МЧС обстановку в Оренбургской области

Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым текущую обстановку в Оренбургской области после прорыва дамбы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также глава государства и министр МЧС оценили вероятность того, что последствия прорыва дамбы распространятся в Тюменской и Курганской областях. Владимир Путин планирует 7 апреля провести телефонные переговоры с губернаторами этих регионов, сообщает ТАСС.

«Сердце кровью обливается»: как людей и брошенных животных спасают в затопленном Орске

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации местных жителей. Мало того, вызволяли из воды не только людей, но даже животных, которые остались заблокированными в домах — те быстро уходили под воду. Наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе и районе Старого города. Куренков проверил работу в ПВР и заверил, что эвакуированным туда жителей Орска окажут всю необходимую помощь.

Власти регионов настоятельно призывают местных жителей использовать в употребление только булилированую или кипяченную воду.

Ранее 5-tv.ru писал, когда ожидается пик паводка в Оренбурге.