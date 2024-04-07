«Сердце кровью обливается»: как людей и брошенных животных спасают в затопленном Орске

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 715 0

Сотрудники МЧС и МВД спасают инвалидов и животных из-затопленных домов в Орске

Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Эвакуируют из опасной зоны всех без исключения, даже приходится уговаривать людей.

В оренбургском Орске произошел прорыв дамбы вечером 5 апреля, в результате чего тысячи домов оказались затоплены. Вода поступает и в другие регионы. Оперативные службы сразу же начали эвакуировать местных жителей. Спасают и людей, и животных, попавших в беду. Видео с их вызволением распространяются в сети.

«К сожалению, не все жители могут забрать своих питомцев. Призыв о помощи спасатели МЧС России слышат издалека», — рассказали в МЧС России в Telegram-канале.

Кого-то из питомцев взять не смогли, а других просто забыли. Оставляют даже на привязи, то есть без шанса на спасение. Сотрудники МЧС развернулись целую операцию по спасению животных из зоны подтопления. Они приплывают за кошками и собаками на лодках, а затем выносят напуганных четвероногих на руках.

Так, стало известно о спасении кошки в Новотроицке. Видимо, она поднималась наверх в доме, чтобы уйти от воды, но оказалась в ловушке. Мужчины проплывали на лодке мимо этого дома, когда услышали крик пушистика. Тогда они вскрыли крышу и вытащили кошку.

Фото, видео: Егор Алиев / ТАСС; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

Множество видео распространяются и со спасением собак. Животные реагируют по-разному на героев: кому-то страшно, некоторые пытаются даже скорее покинуть лодку, а кто-то радостно прыгает и виляет хвостом.

В опасности из-за паводков оказались также и маломобильные люди. Так, полицейские помогли эвакуироваться мужчине с ограниченными возможностями. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ГУ МВД по Оренбургской области, видно, как один правоохранитель несет на спине инвалида, а второй — его любимую кошку.Однако есть и те, кто не хочет покидать свой дом, несмотря на опасность. Например, 85-летняя жительница в Гайском районе отказывалась эвакуироваться. Полицейские смогли убедить ее перебраться в более безопасное место только после долгой беседы, уговоров и убеждений. Женщине сложно передвигаться самостоятельно, но эвакуация прошла успешно.

Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; 5-tv.ru

Бескорыстную помощь предлагают жителям Орска также и таксисты. Как рассказала эвакуированная из города Дарья Читаева в беседе с 5-tv.ru, они вывозили бесплатно людей из зоны подтопления.

Девушка также рассказала о начале эвакуации. По ее словам, вечером 5 апреля по улицам города внезапно стали ездить полицейские, они призывали жителей собирать вещи и покинуть свое жилище. Не все люди послушались правоохранителей, в их числе оказались и родители Читаевой. Они отправили детей к родственникам, а сами приютили две соседних семьи на втором этаже своего дома.

Ночью затопило подвал, а потом за десять минут весь первый этаж наполнился водой. Орчане в результате доплыли на лодке до спасателей МЧС. К настоящему моменту семья Читаевых воссоединилась.

Другая местная жительница Ксения рассказала 5-tv.ru, что в городе сейчас паника в связи с ЧП. Однако, подчеркнула девушка, это не мешает людям объединяться и спасать пострадавших. Кроме того, в Орске не осталось любой бутилированной питьевой воды, кроме газированной, которая не подходит для некоторых людей, в том числе детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что паводок в Орске начал затапливать микрорайон Новый город. Известно об этом стало под утро. Как рассказывал журналист Андрей Беляева, уровень воды в реке Урал поднялся почти на 11 метров. Потоки в том числе подбираются и до поселка Никель, оттуда уже эвакуируют людей.

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