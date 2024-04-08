«Езжайте в сторону Киева»: что известно о таинственном организаторе теракта в «Крокусе»
Появилось видео нового допроса фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru
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Он пообещал фигурантам дополнительные деньги по прибытию в столицу Украины.
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» на допросе назвали некоего Сайфулло «координатором», обозначившим место атаки. Кадры показали в итоговой программе с Петром Марченко на РЕН ТВ.
Он пообещал им денежное вознаграждение, а также информацию о путях отхода к границе с Украиной. Там бы их ждали люди, которые бы оказали им помощь в ее пересечении, а потом бы фигуранты поехали в Киев.
«Он нам сказал: езжайте в сторону Киева, и, когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте машину и наберите мне. Я вам дальшу помогу», — рассказал один из фигурантов.
При этом другой обвиняемый в теракте в «Крокусе» добавил, что по прибытию в столицу Украины им обещали дать еще миллион рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что следователи получили важную информацию из телефонов предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», которая говорит о связи преступления и спецоперации на Украине.
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