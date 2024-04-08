СМИ заявили об отключении электричества в Харькове после поражения подстанции

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Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Свет погас в Харькове после поражения транзитной подстанции «Лосево»

СМИ заявили об отключении электричества в Харькове после поражения подстанции

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

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Тема:
Спецоперация

Российские войска, подчеркивали в Минобороны, наносят удары только военным и энергетическим объектам Украины.

В Харькове поражена подстанция «Лосево», свет погас по всему городу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

«В Харькове поражена транзитная подстанция „Лосево“. Свет снова погас по всему городу. Остановлено метро», — говорится в сообщении.

В Минобороны России при этом официально информацию не комментировали.

Российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине ночью 22 марта. В результате были повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.

Минобороны России ранее не раз подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине почти полностью уничтожены несколько электростанций.

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