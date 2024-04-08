Впервые в истории: в МЧС России оценили ситуацию с паводками на Урале

|
Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

МЧС впервые в истории фиксирует такие уровни половодья на Урале и Поволжье

Впервые в истории: в МЧС России оценили ситуацию с паводками на Урале

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Самой высокой отметки за последние 100 лет вода в Оренбурге достигла в 40-х годах, отметил мэр города.

Нынешние уровни половодья на Урале и Поволжье никогда в истории не фиксировались, там сейчас сложная обстановка. Об этом заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы, проходящем в Национальном центре управления в кризисных ситуациях министерства.

«Такая обстановка по Уралу и Поволжью, достаточно сложная. Я не буду говорить, есть ли аналоги или нет, но таких уровней исторически не зафиксировано», — сказал он.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире федерального телеканала подтвердил, что город уже давно не видел такого объема воды. По его словам, самые высокие отметки были зафиксированы в 1942 году на уровне 946 сантиметров.

«Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная», — добавил Салмин.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Читайте также

Число подтопленных домов в Оренбурге превысило 1,5 тысячи

В понедельник, 8 апреля, вода перелилась через защитную дамбу в оренбургском Новотроицке. Росгидромет также предупредил жителей Оренбурга о пике паводка к 10 апреля.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях призывают использовать только булилированную или кипяченую воду.

Президент России Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Российский лидер заявил о необходимости своевременного анализа ситуации. Он также поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка и имущества людей в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Тема:
Прорыв дамбы в Орске
8 апр
Путин поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в Оренбургской области
8 апр
Вода перелилась через защитную дамбу в оренбургском Новотроицке
8 апр
Число подтопленных домов в Оренбурге превысило 1,5 тысячи
8 апр
Эвакуация объявлена в еще одном поселке Оренбургской области из-за подтопления
8 апр
Попавшим под удар стихии жителям Оренбургской области помогают люди из самых разных регионов России
8 апр
Более десяти тысяч домов подтопило в Оренбургской области после прорыва дамбы
8 апр
Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за паводка в Оренбургской области
7 апр
Жителей Орска призвали эвакуироваться из-за выхода из берегов реки Елшанка
7 апр
МВД задержало мародера в подтопленной части Оренбурга
7 апр
В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков
+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
92.42
0.11 100.13
0.06
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

13:03
В Кремле отреагировали на атаку ВСУ Запорожской АЭС: «Очень опасная провокация»
12:50
Делают все возможное: что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье
12:46
Собянин: в парке «Коломенское» у Москвы-реки будет создан свадебный сад
12:38
Отбывающая срок экс-министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
12:34
«Столото» проведет второй благотворительный пасхальный тираж лотереи «Русское лото»
12:24
Впервые в истории: в МЧС России оценили ситуацию с паводками на Урале

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мести Ирана еще нет, но новые цены на нефть уже есть
Никто не мог подумать: что известно о подозреваемом в убийстве полицейского в Подмосковье
Боится не успеть? Зачем больной раком Карл III рвется в Австралию
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок