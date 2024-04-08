Путин поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в Оренбургской области

В зоне риска подтопления также оказались Курганская и Тюменская области.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Утро понедельника, 8 апреля, президент начал с докладов главы МЧС Александра Куренкова, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Кроме того, Путин заслушал доклады руководителей ведомств, принимающих участие в оказании помощи жителям.
«По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, сам Путин пока не планирует поездок в регионы, которые оказались в зоне паводка. Но президент «держит руку на пульсе ситуации».
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Росгидромет также предупредил жителей Оренбурга о пике паводка к 10 апреля.
Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях призывают использовать только булилированную или кипяченую воду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что перелив через защитную дамбу произошел в Новотроицке Оренбургской области, спасатели проводят эвакуацию населения.
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