Почему в Орске прорвало дамбу. Расследование

Были ли у нее шансы устоять перед водами реки Урал?

Именно это водохранилище помогает регулировать уровень воды в Урале. Кроме того, существует целая система дамб, которые защищают поселки и города.

Но в этом году воду остановить не удалось. Почему, разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Вопрос, кто виноват в том, что Орск уходит под воду, конечно, с самого начала на поверхности. Вот только отвечать было некогда: спасали людей.

Теперь — самое время разобраться. Мэр города рассказал: за несколько дней до трагедии дамбу проверял лично, «выглядела надежно».

К паводкам здесь готовились заранее, поэтому и укрепления смерили взглядом, и технику пересчитали. У местных властей было ощущение, что все под контролем, поэтому и мэр еще 3 апреля заявил: дамба устоит.

«Здесь пока вопросов никаких нет. Потому что мы помним, какие работы там проводились. Там бутилось очень большими камнями, потом глиной виброкатками закатывалось. Если где-то и дренирует, то это предусмотрено проектом», — уверенно рапортовал Василий Козупица.

Теперь очевидно: шансов устоять у этой дамбы не было. И рушиться она стала в самых непростых местах.

Вот здесь Урал сначала расширяется, потом делает резкий поворот. В районе излучины произошел первый прорыв.

Чуть выше по течению тоже довольно широкое место. Здесь в дамбе появились второе и третье отверстия.

Глава компании, что возводила дамбу, уверяет: конструктивных дефектов тут быть не может. А вот грызуны — да, могли все испортить.

«Эта протечка, по моему мнению, могла произойти только грызуны если прогрызли норку сквозную. Тогда могла произойти такая протечка», — уверен директор компании-подрядчика «Спецстрой-3» Сергей Комаров.

Возможно, в этих местах весной лютуют особо: вот момент первого прорыва. Дамба в районе Старого города просто крошится на глазах.

Могучий Урал выплескивается за ее пределы. И о том, что он наберет силу, МЧС предупреждали еще в феврале, а в марте перешли к решительным действиям.

Лед подрывали в местах возможных заторов и параллельно отправляли сообщения всем уровням местных властей.

«Информация доводилась до глав муниципалитетов, информация доводилась до заинтересованных служб и ведомств — о том, что нам предстоит серьезная паводковая опасность», — говорит руководитель пресс-службы МЧС Оренбургской области Александр Ситников.

Формально — информацию не проигнорировали. Но достаточно ли хорошо за дамбой следили?

Ростехнадзор еще в 2020 году выдал предписание с замечаниями, сделанными после ее проверки. Потом был штраф, потом в администрацию Орска отправляли письма.

Есть вопросы и к самой конструкции. Проект стоимостью почти миллиард рублей получил единственный участник конкурса — и вот как осваивались средства.

— Нарушения в объемах строительства, в объемах работ, то есть говоря простым русским языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту объемов не было, То есть нарушения были как при строительстве дамбы, так при составлении сметной документации, акт выполненных работ были составлены с нарушением, мной это было установлено.

Олег Дюкарев — один из тех, кто проводил аудит. Он до сих пор не может разглашать многие детали.

В эксклюзивном интервью «Известиям» — основные мысли. Но подробности в итоге обязательно выплывут: слишком многие люди пострадали от большой воды, которая не достигла бы таких размеров, если бы ей не помогали.