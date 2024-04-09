Еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 128 0

Информация о них появилась в базе Росфинмониторинга.

Еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Еще семь фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» внесены в перечень террористов и экстремистов. Информация о них появилась в официальной базе Росфинмониторинга.

Так список пополнили лица, которые, по версии следствия, продали исполнителям преступления автомобиль, сдали в аренду квартиру, а также помогали материально и финансово. Все они сейчас находятся под арестом по решению суда Москвы.

В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов и экстремистов. В списке оказались Рачабализода Саидакрами*, Фаридуни Шамсидин*, Мирзоев Далерджон* и Файзов Мухаммадсобир*.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Уже удалось установить 11 человек, которые так или иначе могут быть причастны к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сиротами стали девять детей из шести семей.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
9 апр
В России началось расследование причастности западных чиновников к финансированию терроризма
9 апр
«Варварство»: в ФСБ заявили об использовании Киевом террористического подполья
8 апр
СК установил 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», все арестованы
8 апр
Девять детей потеряли своих родителей из-за теракта в «Крокусе»
8 апр
В Новой Москве задержали возможного поджигателя мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
8 апр
«Исключить демонстрацию»: МИД России о замалчивании Западом данных о теракте в «Крокусе»
8 апр
Свет всегда побеждает тьму: группа «Пикник» решила продолжить тур вопреки теракту в «Крокусе»
8 апр
«Езжайте в сторону Киева»: что известно о таинственном организаторе теракта в «Крокусе»
7 апр
Все враги будут наказаны: кто и как помогает в поимке террористов в России
7 апр
Расколоть не удалось: после теракта в «Крокусе» россияне массово идут добровольцами на СВО
+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.58
0.16 100.22
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
В России началось расследование причастности западных чиновников к финансированию терроризма
16:41
МВД показало фото подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье: что о нем известно
16:32
Полный набор: чем настоящие стервы отличаются от истеричек
16:26
Дима Билан готовится к пополнению? Певец ответил на слухи о скором отцовстве
16:21
Российские дроны атаковали опорный пункт ВСУ в районе Работино
16:12
Предварительное заседание по делу «Макфы» пройдет в закрытом режиме

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок