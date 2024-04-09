Еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов

Еще семь фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» внесены в перечень террористов и экстремистов. Информация о них появилась в официальной базе Росфинмониторинга.

Так список пополнили лица, которые, по версии следствия, продали исполнителям преступления автомобиль, сдали в аренду квартиру, а также помогали материально и финансово. Все они сейчас находятся под арестом по решению суда Москвы.

В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов и экстремистов. В списке оказались Рачабализода Саидакрами*, Фаридуни Шамсидин*, Мирзоев Далерджон* и Файзов Мухаммадсобир*.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Уже удалось установить 11 человек, которые так или иначе могут быть причастны к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сиротами стали девять детей из шести семей.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России