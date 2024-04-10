Уровень реки Урал возле Оренбурга поднялся до тысячи сантиметров

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга увеличился на четыре сантиметра. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в беседе с ТАСС.

Указывается, что уровень реки достиг отметки 1000 сантиметров по состоянию на 14:00 (12:00 по московскому времени). Данное значение выше опасного на 70 сантиметров.

При этом чуть раньше мэр Оренбурга Сергей Салмин в эфире федерального телеканала сообщал, что вода находится на уровне 996 сантиметров.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

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Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области. В центре региона вечером 9 апреля местных жителей призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра.

Однако в тот же день в Алтайском крае, Самарской и Брянской областях вода начала уходить. Местным жителям помогают расчищать участки и присушивать дома.

Действия спасателей в зоне паводков координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень реки Урал в районе подтопленного Орска за ночь упал на 24 сантиметра.