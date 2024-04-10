Уровень реки Урал в районе подтопленного Орска за ночь упал на 24 сантиметра
Паводки зафиксированы в десятках российских регионах, но самая тяжелая ситуация в Оренбургской области.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Уровень воды в реке Урал в районе подтопленного города Орск упал на 24 сантиметра за минувшую ночь. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области в беседе с журналистами.
«Он все еще превышает опасную отметку, но есть основания полагать, что в Орске максимум пройден», — говорится в сообщении.
Так, уровень реки достиг отметки в 904 сантиметра.
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.
Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области. В центре региона вечером 9 апреля местных жителей призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра.
Однако в тот же день в Алтайском крае, Самарской и Брянской областях вода начала уходить. Местным жителям помогают расчищать участки и присушивать дома.
Действия спасателей в зоне паводков координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.
Вопрос с паводками в регионах России остается в центре внимания президента Владимира Путина. Он уже обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области, а также поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МЧС Куренков прибыл в Тюмень из-за ситуации с паводками в регионах.
- 10 апр
- Помощь землякам: оренбургские казаки из зоны СВО приехали в затопленный Орск
- 9 апр
- Жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра
- 9 апр
- Более 800 человек получили выплаты в Оренбургской области из-за паводка
- 9 апр
- Глава Минстроя Файзуллин России вылетел в затопленную Оренбургскую область
- 9 апр
- Центробанк посоветовал финорганизациям простить долги пострадавших от наводнений
- 9 апр
- «Альфа-Групп» выделит миллиард рублей пострадавшим от паводков в Оренбуржье
- 9 апр
- В Кремле прокомментировали видео общения главы Оренбуржья с гражданами
- 9 апр
- Путин отправил в затопленную Оренбургскую область главу Минстроя Файзуллина
- 9 апр
- «Вселяет надежду»: что сейчас происходит в затопленных районах Оренбургской области
- 9 апр
- Песков: вопрос с паводками в регионах России остается в центре внимания Путина
Читайте также
82%
0.17 100.75
0.53
Нашли ошибку?