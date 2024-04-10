Файзуллин пообещал восстановить пострадавшее от паводка жилье в Орске

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Для этого организована совместная работа региональной и муниципальной власти.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

В Орске на фоне прорыва дамбы постепенно решаются проблемы — есть вода и электроэнергия, властям предстоит восстановить пострадавшее жилье. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Подтопляемые территории сегодня мониторятся, охраняются и, конечно, находятся под контролем правоохранительных структур, чтобы не было мародерства. В первую очередь надо восстановить жилье для людей, чтобы обеспечить нормальные условия сразу после того, как сойдет вода», — сказал министр.

Для этого организована совместная работа региональной и муниципальной власти. Подобные ЧП на территории России случаются, и каждый орган исполнительной власти в этом случае знает свои задачи, подчеркнул он.

При этом сперва необходимо обследовать и оценить ущерб, добавил Файзуллин. Сделать это можно будет, когда спадет уровень воды.

Министр отметил, что люди, чье жилье повреждено в результате паводка, получат компенсации на восстановление из расчета семь тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее 5-tv.ru писал, что серьезные паводки сейчас грозят также Тверской, Костромской и Кемеровской областям. Вовсю борются с половодьем в Алтайском крае.

Там подтопило около сотни жилых домов. Кроме того, в регионе частично ограничено движение на трассах.

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Паводки в регионах России
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