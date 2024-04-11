В Кузбассе смыло мост через реку Томь

Его сорвало в тот момент, когда по нему шли люди.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

В Кемеровской области ситуация с паводками пока более-менее спокойная. Но там уже вскрывается лед на реках, течение усиливается.

В одном из поселков напора воды не выдержал понтонный мост. Его сорвало в тот момент, когда по нему шли люди.

Впрочем, заложниками ситуации они стали по собственной неосторожности. Жители проигнорировали предупреждение об опасности нахождения на переправе — в итоге на помощь пришлось звать спасателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что МЧС России доставило 35 тонн помощи для жителей Оренбургской области. В регион привезли продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированную воду.

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