«Не бросали слов на ветер»: нанесет ли Иран ракетный удар по Израилю

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 26 0

Bloomberg: США считают неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю

«Не бросали слов на ветер»: нанесет ли Иран ракетный удар по Израилю

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Defence Ministry

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Обстановка на Ближнем Востоке накаляется с каждым днем.

Иран ответит на удар Израиля по консульству страны в Сирии, в результате которого погибло несколько высокопоставленных офицеров. Об этом изданию KP.RU заявил ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Каким будет ответ Ирана — покажет время, но он будет. Иранские руководители никогда не бросали слов на ветер, особенно в отношении каких-то ответных действий», — сказал специалист.

Он предположил, что у Ирана в арсенале есть несколько вариантов. Среди них — атаковать силы ЦАХАЛ в секторе Газа, устроить диверсии на территории Израиля, нанести точечный удар по отдельным структурам еврейского государства, ликвидировать представителей Моссада или обстрелять израильские объекты в третьих странах.

«Причем вовсе не обязательно, что Иран возьмет на себя прямую ответственность за эти атаки. Напомню, что после убийства иранских ученых-ядерщиков был уничтожен один из лидеров Моссада, но тогда это не особо освещалось», — отметил Долгов.

При этом, по данным Bloomberg, США и союзники считают неизбежным ответный удар Ирана по Израилю. Потенциальное нападение с использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
11 апр
Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от удара Израиля
10 апр
Лавров обсудил с координатором ООН Веннесландом конфликт в Газе
10 апр
Глава политбюро ХАМАС подтвердил гибель троих сыновей в Газе при ударе ЦАХАЛ
9 апр
В США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе
8 апр
Израиль согласовал дату вторжения в Рафах
6 апр
Совбез ООН обсудит запрос Палестины на вступление в организацию
3 апр
Посол Израиля назвала число россиян, находящихся в плену ХАМАС
3 апр
Протестующие с факелами окружили резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме
2 апр
Нетаньяху: Израиль непреднамеренно ударил по невинным людям в Газе
30 мар
Замарал руки: протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
93.22
0.47 101.23
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:19
Герой России Липовой заявил об изменении характера боевых действий на Украине
5:06
Рогов назвал Борреля мерзавцем после призыва вывести войска с Запорожской АЭС
4:50
«Не бросали слов на ветер»: нанесет ли Иран ракетный удар по Израилю
4:36
Записку нашли у погибшей в ДТП женщины под Екатеринбургом
4:24
В Кузбассе смыло мост через реку Томь
4:11
«Мне надоело»: HammAli отреагировал на шутку Баскова о псевдониме

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок