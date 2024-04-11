«Не бросали слов на ветер»: нанесет ли Иран ракетный удар по Израилю
Bloomberg: США считают неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю
Фото: www.globallookpress.com / Iranian Defence Ministry
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Обстановка на Ближнем Востоке накаляется с каждым днем.
Иран ответит на удар Израиля по консульству страны в Сирии, в результате которого погибло несколько высокопоставленных офицеров. Об этом изданию KP.RU заявил ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.
«Каким будет ответ Ирана — покажет время, но он будет. Иранские руководители никогда не бросали слов на ветер, особенно в отношении каких-то ответных действий», — сказал специалист.
Он предположил, что у Ирана в арсенале есть несколько вариантов. Среди них — атаковать силы ЦАХАЛ в секторе Газа, устроить диверсии на территории Израиля, нанести точечный удар по отдельным структурам еврейского государства, ликвидировать представителей Моссада или обстрелять израильские объекты в третьих странах.
«Причем вовсе не обязательно, что Иран возьмет на себя прямую ответственность за эти атаки. Напомню, что после убийства иранских ученых-ядерщиков был уничтожен один из лидеров Моссада, но тогда это не особо освещалось», — отметил Долгов.
При этом, по данным Bloomberg, США и союзники считают неизбежным ответный удар Ирана по Израилю. Потенциальное нападение с использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране.
- 11 апр
- Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от удара Израиля
- 10 апр
- Лавров обсудил с координатором ООН Веннесландом конфликт в Газе
- 10 апр
- Глава политбюро ХАМАС подтвердил гибель троих сыновей в Газе при ударе ЦАХАЛ
- 9 апр
- В США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе
- 8 апр
- Израиль согласовал дату вторжения в Рафах
- 6 апр
- Совбез ООН обсудит запрос Палестины на вступление в организацию
- 3 апр
- Посол Израиля назвала число россиян, находящихся в плену ХАМАС
- 3 апр
- Протестующие с факелами окружили резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме
- 2 апр
- Нетаньяху: Израиль непреднамеренно ударил по невинным людям в Газе
- 30 мар
- Замарал руки: протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке
Читайте также
82%
0.47 101.23
0.48
Нашли ошибку?