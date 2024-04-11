На Пятом канале акция «День добрых дел» для Софьи из Ульяновска

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У девочки опасное прогрессирующее заболевание сердца, которое работает нестабильно и в любой момент может остановиться.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня день добрых дел на Пятом канале! И наша помощь нужна 12-летней Софье из Ульяновска.

У девочки опасное прогрессирующее заболевание сердца, которое работает нестабильно и в любой момент может остановиться. Чтобы этого не произошло, нужен постоянный кардиостимулятор.

На его имплантацию и дальнейшую реабилитацию организма требуется чуть больше миллиона рублей. Помочь можем мы с вами.

Для этого наведите камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране, или отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11.

Все свободное время Софья рисует. Это практически единственное ее развлечение в столичной клинике.

Девочка вместе с мамой приехала из Ульяновска, чтобы обследовать больное сердце. В Москве она всего пару дней, а уже не терпится вернуться домой к семье и друзьям.

После рождения врачи поставили Софье страшный диагноз — атриовентикулярная блокада первой степени. При таком заболевании прерывается импульс, который идет от предсердий к желудочкам.

Из-за этого сердце бьется реже, чем у здоровых людей. К 11 годам у девочки самая последняя, тяжелая степень болезни.

Еще несколько лет назад они всей семьей могли ездить на природу, Софья занималась спортом. А сейчас ее максимум — неспешные прогулки на свежем воздухе, врачи констатируют: болезнь прогрессирует.

«При нашей патологии, когда сердцебиение ниже 50 ударов в минуту, это чревато либо внезапной остановкой сердца, либо отмиранием мозга», — говорит Светлана Ширяева, мама Софьи.

Больше всего на свете Софья мечтает быть такой, как другие дети. Выйти на детскую площадку, поиграть в догонялки или покататься на велосипеде, который уже несколько лет простаивает на балконе — врачи запрещают девочке физическую нагрузку.

Но надежда на исцеление есть. Столичные врачи готовы провести операцию и установить специальный кардиостимулятор.

«Это заболевание невозможно контролировать лекарственными препаратами. Соответственно, единственным методом лечения у Софы является оперативное вмешательство — имплантация постоянного электрокардиостимулятора», — объясняет Виктория Прессова, лечащий врач Софьи.

Специальный кардиостимулятор возьмет на себя те функции, которые сердце само выполнять не может. Стоимость операции и последующей реабилитации — 1 078 000 рублей.

Таких денег у семьи нет, а на счету сейчас каждый день. Без нашей с вами помощи родителям девочки не обойтись.

Помогите сейчас — завтра будет поздно! В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Софье, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
День Добрых Дел
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