В подтопленном Орске начали подключать электричество: главное

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Вода постепенно уходит из-затопленного города, местные коммунальщики приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы в Орске

В Орске вода постепенно уходит, число подтопленных паводком домов сократилось почти до шести тысяч. Однако до сих пор еще есть места, куда пока можно добраться только на лодках. В городе начали поэтапно подключать электричество. Кирилл Ольков с последними новостями из Орска.

Знаковый ориентир — красная церковь с черными куполами в районе Старого города — по-прежнему затоплен со всех сторон, и подобраться к нему по суше невозможно. Опоры линии электропередачи — смыло. Сотни домов в этом районе обесточены — и энергетикам туда не подобраться. Да и смысла нет: пока не уйдет вода, не может быть и речи о подаче электричества. Впрочем, местами ситуация меняется и в лучшую сторону.

«Мы снимали здесь примерно дня три назад, когда здеь кругом была вода. Этот офис был затоплен. Вот те самые мшеки, которыми пытались преграду воде сделать. И заметно, что с той стороны воды тоже стало меньше. Туда, по дороге к многоэтажкам, можно уже идти в обычных сапогах», — рассказал журналист.

Район Нового города подключили к резервным источникам питания — передвижным дизельным электростанциям. Основная энергетическая артерия района — подстанция Новогородская — отключена. Она питает примерно 20% Орска, сейчас здесь идут ремонтно-восстановительные работы. Повреждения серьезные, но не фатальные, часть оборудования еще можно спасти.

«Вот сколько воды с внешней стороны здания подстанции, но это еще не максимальный уровень. Вот эта отметка уроаня, куда доходила вода. В пик паводка уровень воды на станции поднимался до полутора метров. Видно, что трансформаторные подстанции остаются в воде, но все-таки основные мощности выше нее, хотя еще дня три назад воды здесь было на метр больше, станция буквально утопала», — отметил корреспондент.

В городе приступили к аварийно-восстановительным работам. Большая часть оборудования — под замену. К сожалению, все восстановить не получится. Более ста рабочих очищают кабели от ила и грязи, спасают то, что еще можно спасти.

По разным оценкам, на полное восстановление станции уйдет неделя. Только после этого можно будет запустить ее на полную мощность, а значить обеспечить бесперебойную подачу электричества в микрорайон Нового города.

Тема:
Прорыв дамбы в Орске
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