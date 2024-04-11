Разведен и с семьей не общается: что известно о новом подозреваемом в деле о теракте в «Крокусе»
Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» заявила, что он в Польше
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Его приемная дочь рассказала, что мужчина последнее время жил не в России.
Предполагаемый пособник террористов, напавших на людей в «Крокус Сити Холле», может находиться в Польше. Об этом в беседе с RT сообщила приемная дочь подозреваемого.
Девушка утверждает, что ее отец находился в России только «зимой» и давно не выходил с ней на связь. А вот с ее матерью якобы общался днем ранее и заявил, что покинул территорию РФ.
В Польше мужчина якобы занимается ремонтом машин. По данным СМИ, подозреваемый был женат с 2005 по 2011 год, после развода судился с бывшей женой из-за неоплаченных коммунальных услуг и хотел забрать у нее гараж.
Предварительно, речь может идти о мужчине, сбежавшем от силовиков в подмосковном Чехове накануне. В городе введен план «Сирена», поднявший по тревоге все подразделения.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.
Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что источник заявил об обнаружении письма с угрозой теракта в «Красногорск Плазе».
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