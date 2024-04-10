Источник заявил об обнаружении письма с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»

Записку нашли в ТЦ «Крокус Сити Молл». Примечательно, что автор обращался к американцу.

В торговом центре «Крокус Сити Молл» обнаружена записка о том, что в подмосковном бизнес-центре «Красногорск Плаза» может произойти теракт. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Письмо с угрозой нашли вечером 9 апреля на втором этаже торгового центра, оно лежало на рояле возле ресторана «Фьюжн». Прибывшие на место сотрудники полиции ознакомились с содержанием. В записке говорилось о возможном теракте в «Красногорск Плазе».

Примечательно, что автор записки обращался в тексте к бывшему президенту США Дональду Трампу. В настоящее время правоохранители проводят проверку, устанавливается личность того, кто написал это письмо.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

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Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов, а недавно этот список пополнился именами еще семи фигурантов дела.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Уже удалось установить 11 человек, которые так или иначе могут быть причастны к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области задержана агент СБУ, готовившая теракт против военных. По данным ФСБ, украинские спецслужбы координировали деятельность злоумышленницы.