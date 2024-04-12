Целый поселок ушел под воду в Кузбассе из-за паводка
И произошло это меньше чем за сутки.
Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru
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На карте паводков России появился еще один регион, где резко ухудшилась ситуация в связи с половодьем. Это Кемеровская область.
Там под воду ушел целый поселок и произошло это меньше чем за сутки. Причина в ледовом заторе на реке — вот кадры, которые присылали сегодня оттуда местные жители.
Ранее 5-tv.ru писал, что пик паводка сейчас переживает Оренбург. Уровень воды в реке Урал приближается к отметке в 11 метров, давно преодолев критическое значение.
Количество подтопленных участков и домов увеличивается с каждым часом. Самая сложная ситуация в частном секторе.
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