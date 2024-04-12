Целый поселок ушел под воду в Кузбассе из-за паводка

На карте паводков России появился еще один регион, где резко ухудшилась ситуация в связи с половодьем. Это Кемеровская область.

Там под воду ушел целый поселок и произошло это меньше чем за сутки. Причина в ледовом заторе на реке — вот кадры, которые присылали сегодня оттуда местные жители.

Ранее 5-tv.ru писал, что пик паводка сейчас переживает Оренбург. Уровень воды в реке Урал приближается к отметке в 11 метров, давно преодолев критическое значение.

Количество подтопленных участков и домов увеличивается с каждым часом. Самая сложная ситуация в частном секторе.