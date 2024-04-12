Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Танкисты получают координаты и незамедлительно открывают огонь как с закрытых, так и с открытых огневых позиций.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Артиллеристы нанесли площадные удары по районам сосредоточения ВСУ на артемовском направлении
Получив координаты районов сосредоточения подразделений ВСУ на артемовском направлении, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» незамедлительно выдвинулись на огневые позиции.
Прибыв в заданные районы, военнослужащие произвели развертывание боевых машин из походного положения в боевое и осуществили наведение на цель.
Выполнив залп 122- миллиметровыми реактивными снарядами по скоплениям живой силы и технике ВСУ, находящихся на расстоянии свыше десяти километров, расчет оперативно покинул огневую позицию. Контроль поражения цели и корректировка огня осуществлялась операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
Экипажи танков Т-80БВМ поддерживают действия штурмовых подразделений в зоне СВО
На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск продолжают занимать более выгодные рубежи и наносить огневое поражение живой силе и технике украинских боевиков, а также оказывать огневую поддержку действиям штурмовых подразделений в районе населенного пункта Часов Яр.
Бойцы танкового соединения в составе 2-го армейского корпуса группировки в ходе боевой работы нанесли мощные огневые удары, уничтожив вражеские артиллерийские расчеты, укрепрайон и склад с боеприпасами. Это позволило штурмовикам соединения беспрепятственно захватить позиции ВСУ.
Контроль поражения целей и корректировка ведения огня танковыми экипажами выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов группировки. Танкисты получают координаты и незамедлительно открывают огонь как с закрытых, так и с открытых огневых позиций.
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