В Китае заявили о готовности предоставить России и Украине условия для переговоров

В Поднебесной уверены, что поставка Западом оружия для ВСУ увеличивает риски эскалации.

Китай готов предоставить России и Украине условия, которые необходимы для организации мирных переговоров. Об этом заявил зампостпреда Поднебесной при всемирной организации Гэн Шуан во время заседания Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что регулярная поставка Западом оружия на Украину увеличивает риски эскалации. КНР в очередной раз призывает все заинтересованные стороны активизировать дипломатические усилия и просит способствовать урегулированию кризиса на территории Незалежной.

«Китай поддерживает своевременный созыв признанной и Россией, и Украиной международной конференции с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов... Мы готовы предоставить России и Украине необходимые условия для ведения переговоров и приложить неустанные усилия для достижения скорейшего политического урегулирования кризиса», — сказал дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД России ответили на инициативу Китая по договору о ядерном оружии.