Нож в спину: Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, на которой он вскоре женился

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 101 0

Яковлева развелась с Ростоцким из-за подруги, которая потом вышла за него замуж

Нож в спину: Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, на которой он вскоре женился

Фото: Кадр из сериала «Частный детектив Татьяна Иванова», 2014 г.

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Артистка до сих пор не может понять, как ее знакомая могла так с ней поступить.

Личная жизнь актрисы Марины Яковлевой больше похожа на закрученную драму. Одна из ее хороших знакомых — Марианна — оказалась разлучницей, и увела у нее первого мужа Андрея Ростоцкого.

«Это была не подруга, а приятельница — соседка по квартире. Приходила ко мне, мы общались. Я ее уважала, относилась к ней с трепетом, а в итоге она вышла за него замуж. Это был, конечно, такой себе поступок… Для меня это табу, так нельзя. Мне казалось, ей можно было доверять. Спрашивала у нее, как поступить. Она говорит, мол, если он скажет тебе давай разводиться, ответь ему спокойно: „Давай“», — рассказала Яковлева в интервью на одном из федеральных телеканалов.

Актриса наивно прислушалась к совету Марианны, чем сильно удивила Ростоцкого. Как думает сама Яковлева, бывший муж назло ей женился на той девушке.

Ростоцкий ушел из жизни молодым — он трагически погиб в возрасте 45 лет, и смерть его стала чудовищным потрясением для Яковлевой. По ее воспоминаниям, тот год стал для нее труднейшим.

К сожалению, на этом трудности в личной жизни актрисы не закончились — ее второй брак с артистом Валерием Сторожиком не спасло даже рождение двоих детей.

«Мне казалось, что я встретила того единственного, дождалась. Год я была очень счастлива. Как только появился старший ребенок, у нас с мужем резко испортились отношения, потом все хуже и хуже. Второй брак тоже распался. Сейчас сыновья уже взрослые, появился внучок. Сначала не знала, как относиться к роли бабушки. Даже испугалась, это же такая ответственность! Но и такая радость!» — старается не унывать актриса.

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