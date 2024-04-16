«Повлечет непоправимые потери»: эксперт оценил вероятность ядерного удара на Ближнем Востоке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Военный эксперт Матвийчук: ядерное оружие не применят на Ближнем Востоке

«Повлечет непоправимые потери»: эксперт оценил вероятность ядерного удара на Ближнем Востоке

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Ситуация в регионе серьезно обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Есть большая вероятность, что Иран и Израиль обладают ядерным оружием. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. Тем не менее специалист считает, что страны не воспользуются этим страшным оружием.

«Я не представляю себе применение ядерного оружия ни со стороны Израиля, ни со стороны Ирана. Это то же самое, что нанести ядерный удар по самому себе. Возможно, такие разработки им нужны для того, чтобы поддерживать равновесие в регионе. Но их применение повлечет за собой непоправимые потери для обеих стран», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в масштабном противостоянии Израиля и Ирана не стоит ждать победителей. Скорее всего все закончится «боевой ничьей».

Обе страны боятся «выдохнуться». Израиль — небольшое государство. Еврейское государство опасается человеческих и экономических потерь. Такая же риторика у Ирана. Эксперт полагает, что страны будут искать «золотую середину», чтобы завершить боевые действия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

После этого, в ночь с 13 на 14 апреля, Иран выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения. Также он назвал атаку Ирана объявлением войны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Патрушев обсудил с израильским коллегой недопустимость эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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