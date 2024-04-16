Остались без родителей: что будет с детьми Блиновской после ухода ее мужа на СВО
Адвокат Добровинский: детей Блиновских могут отправить к ближайшим родственникам
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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Кто теперь будет присматривать за наследниками скандального блогера?
Дети «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее мужа Алексея будут находиться без присмотра родителей. Ведь отец семейства принял решение отправиться на СВО, а мать находится в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста по делу о неуплате налогов. Адвокат Александр Добровинский рассказал сайту 5-tv.ru, что сыновей и дочь пары могут передать ближайшим родственникам.
Юрист отметил, что в таких ситуациях к делу привлекают органы, которые устанавливают временную опеку.
«Как правило, это ближайшие родственники: бабушки, дедушки, тети и так далее. Детей могут передать бабушке с дедушкой, пока кто-то из родителей не вернется домой к детям», — отметил Добровинский.
У Блиновских четверо детей: Всеволод, Платон, Мирон и Аврора.
Ранее 5-tv.ru рассказал, может ли уход мужа Блиновской на СВО спасти «королеву марафонов».
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