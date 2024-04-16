«Значительный резонанс»: может ли уход мужа Блиновской на СВО спасти «королеву марафонов»

Блогер уже несколько месяцев находится в СИЗО за уклонение от уплаты налогов.

Уход мужа скандального блогера Елены Блиновской в зону специальной военной операции (СВО) заслуживает уважения, считает звездный адвокат Сергей Жорин. Но может ли поступок мужчины как-то помочь «королеве марафонов», находящейся в СИЗО по делу об уклонении от уплаты налогов?

«Он борется за благополучие своей супруги. Я надеюсь, это поможет, но быть уверенным в этом нельзя. Когда любое дело получает значительный резонанс, то там, кроме гражданского, уголовного, процессуального кодекса, вступают в действие другие неведомые кодексы, которые, к сожалению, зачастую мощнее, чем писаные законы», — прокомментировал Жорин в беседе с NEWS.ru.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Блиновская поговорила со своими детьми из СИЗО.