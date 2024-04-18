«Политика поражения»: почему Запад не реагирует на угрозы Зеленского о терактах в России
Захарова: Западу не интересно реагировать на угрозы Зеленского о терактах в РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Eric Lalmand/Belga News Agency; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Глава киевского режима обещает уничтожить Крымский мост летом этого года.
Запад не реагирует на обещания киевского режима нанести удары по Крымскому мосту, им это не интересно. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский открыто анонсировал террористические атаки на территорию России. В том числе — уничтожение моста, ведущего на полуостров, которое Украина планирует осуществить к середине лета 2024 года. И вместо осуждения в западной прессе начали обсуждать наиболее эффективные методы ударов, а зарубежные эксперты смакуют детали будущей «операции».
«Они же объявили, что ведут против нас политику нанесения стратегического поражения. И вот это все — гражданские объекты, гражданские лица — с их точки зрения являются законными целями», — сказала Захарова.
Дипломат также обратила внимание на то, что ни одна организация, позиционирующая себя как правозащитная, не отреагировала на откровенные угрозы. Что в очередной раз раскрывает истинную суть западных обсерваторий подобного рода.
«Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит (канцелярия премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.), Форин оффиса (британского МИД. — Прим. ред.), всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», — отметила дипломат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что Зеленский готов пойти ради внимания мира к Украине.
- 18 апр
- Украинские боевики снова атаковали территорию Запорожской АЭС
- 18 апр
- «Их очень много»: для чего Киеву нужна принудительная эвакуация в Харьковской области
- 18 апр
- «Бесчеловечно»: Захарова о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине
- 18 апр
- Страны G7 раскрыли планы на замороженные активы России: «Решимость добиться»
- 18 апр
- Украинские СМИ заявили о взрывах в Ивано-Франковской области
- 18 апр
- Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
- 18 апр
- 20 беспилотников и 19 ракет Vampire уничтожены над тремя регионами России
- 18 апр
- Уже сегодня. Украинцев предупредили о возможной нехватке электроэнергии
- 18 апр
- «Акации» в деле: как артиллеристы помогают пехоте занять новые позиции на фронте
- 18 апр
- Удар «Солнцепека»! Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
62%
0.25 100.28
0.35
Нашли ошибку?