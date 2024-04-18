«Политика поражения»: почему Запад не реагирует на угрозы Зеленского о терактах в России

Глава киевского режима обещает уничтожить Крымский мост летом этого года.

Запад не реагирует на обещания киевского режима нанести удары по Крымскому мосту, им это не интересно. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский открыто анонсировал террористические атаки на территорию России. В том числе — уничтожение моста, ведущего на полуостров, которое Украина планирует осуществить к середине лета 2024 года. И вместо осуждения в западной прессе начали обсуждать наиболее эффективные методы ударов, а зарубежные эксперты смакуют детали будущей «операции».

«Они же объявили, что ведут против нас политику нанесения стратегического поражения. И вот это все — гражданские объекты, гражданские лица — с их точки зрения являются законными целями», — сказала Захарова.

Дипломат также обратила внимание на то, что ни одна организация, позиционирующая себя как правозащитная, не отреагировала на откровенные угрозы. Что в очередной раз раскрывает истинную суть западных обсерваторий подобного рода.

«Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит (канцелярия премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.), Форин оффиса (британского МИД. — Прим. ред.), всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», — отметила дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что Зеленский готов пойти ради внимания мира к Украине.