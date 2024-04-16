Глава киевского режима не рад тому, что эскалация на Ближнем Востоке стала приоритетной для глобального политического сообщества.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский собирается устроить «грандиозную провокацию», чтобы вернуть внимание мира к Украине. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, глава киевского режима в своем желании не погнушается ничем, в том числе — способом, который может нести глобальную опасность.

«Запорожская АЭС находится „в опасной близости от ядерной аварии“. МАГАТЭ действительно предупреждает: „Мы опасно приближаемся к ядерной аварии в Запорожье“ в результате непрекращающейся стрельбы! Эти выстрелы были произведены украинской армией, несмотря на отрицания Киева», — подчеркнул политик на своей странице в соцсети Х.

Филиппо отмечает, что Зеленский «завидует кризису на Ближнем Востоке», эскалация которого привлекла к региону все внимание.

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС несколько дней назад. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции. Кроме того, ВСУ атаковали первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, вновь применив дрон-камикадзе.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МАГАТЭ Гросси снова не осудил ВСУ за удары по станции.