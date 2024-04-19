Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Арины из Чебоксар

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У девочки сложный порок сердца. За свои 16 лет она уже перенесла несколько операций, но нужна еще одна, и весьма дорогая — стоимостью более двух миллионов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю Арины из Чебоксар.

У девочки сложный порок сердца. За свои 16 лет она уже перенесла несколько операций, но нужна еще одна, и весьма дорогая — стоимостью более двух миллионов рублей. Таких средств у семьи из Чувашии нет.

Но благодаря вам, зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше — за сутки вы перечислили 3 миллиона 438 тысяч 454 рубля. Спасибо вам большое.

Тема:
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