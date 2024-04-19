В зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 4 047

Журналист снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

В зоне СВО погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Спецоперация

В зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Журналист с самого начала специальной военной операции по защите Донбасса рассказывал о событиях на фронте. Он снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

Еремин также организовывал сборы гуманитарной помощи для российских военнослужащих на передовой «Все для Победы!»

Кроме того, он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С марта 2004-го года по август 2006-го Еремин был корреспондентом ГТРК «Ставрополье». После работал корреспондентом Пятого канала. С августа 2017-го года он стал специальным корреспондентом МИЦ «Известия».

Редакция 5-tv.ru выражает искренние соболезнования родным и близким корреспондента.

Тема:
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