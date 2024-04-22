Гаубицы сровняли с землей замаскированный «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Артиллеристы группировки войск «Центр» с математической точностью высчитывают траекторию полета снарядов и с легкостью поражают цели на расстоянии около 15 километров.
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Артиллеристы уничтожили опорный пункт националистов на авдеевском направлении
Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими боевиками.
Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях.
Артиллеристы группировки войск «Центр» с математической точностью высчитывают траекторию полета снарядов и с легкостью поражают цели на расстоянии около 15 километров в любую погоду. На их счету уже не один десяток уничтоженных вражеских бронемашин и артиллерийских орудий.
Экипаж вертолета Ми-35М ВКС успешно поразил подразделения ВСУ на купянском направлении
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Он наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.
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