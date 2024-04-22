В Оренбургской области после паводка начали работу оценочные комиссии

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Они будут работать до тех пор, пока не обойдут все пострадавшие от наводнения дома.

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

Тем временем в Оренбурге подсчитывают ущерб от наводнения. Представители администрации вместе с жителями осматривают дома и определяют затраты на предстоящий ремонт.

Для некоторых семей он обойдется в круглую сумму, и без помощи государства не обойтись. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова продолжит.

В Оренбурге начала работу комиссия по оценке ущерба. Специалистам предстоит обойти каждый дом, чтобы выяснить, сколько человек там проживает, какой ущерб нанесен домам и какая выплата положена людям.

В поселке Куйбышева уже пять дней нет света. Оценивать урон на цокольном этаже приходится с фонариком.

Перед тем, как отправить комиссии по адресам, долгий и подробный инструктаж. Например, как поступать, если глава семьи на СВО или жильцов нет дома.

«Сейчас работает комиссия, оценивающая вещи первой необходимости. Это выплаты 50 или 100, а вот уже следующая комиссия будет оценивать состояние дома и считать метраж», — рассказала замглавы Оренбурга по социальным вопросам Лариса Бебешко.

Члены комиссии терпеливо разъясняют, что входит в список самого необходимого.

«Если подтоплен холодильник, газовая плита, стол, стул, кровать, телевизор», — рассказала член оценочной комиссии Лидия Агаки.

Если пострадали три и более вещей из списка, 100 тысяч рублей выделяют на каждого проживающего в доме. В коттедже Максима и Елены по-прежнему стоит вода.

Мебель перед эвакуацией приподняли. Но она все равно разбухла. Не дожидаясь прихода комиссии, семья оценку ущерба проводит сама: 22 рулона обоев — 55 тысяч, ламинат на 80 квадратов — 80 тысяч, новая плитка — 40. И это только часть того, что нужно восстановить.

«Наш спальный гарнитур — 160 тысяч. В гостиной диван — сотка, кухня — 300», — говорит Максим Секретев.

Дом покупали в ипотеку, вложили маткапитал. Теперь, помимо ежемесячного платежа банку, нужно оплачивать еще и съемное жилье.

«Чтобы нормально сделать, мне сейчас нужно полгода при наличии денег, и в районе 3-3,5 миллиона рублей наличными», — отметил Максим.

Остается надеяться только на помощь государства. Комиссии будут работать до тех пор, пока не обойдут все пострадавшие от наводнения дома.

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