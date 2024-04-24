Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделили миллиард рублей
В первую очередь компенсации получают владельцы домов, которые входят в садовые товарищества.
Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru
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Власти Оренбургской области направили один миллиард рублей на выплаты пострадавшим от половодья. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.
В Оренбурге и окрестностях сейчас работают комиссии по оценке ущерба. В первую очередь компенсации получают владельцы домов, которые входят в садовые товарищества.
Также в администрации пообещали назначить выплаты тем, кто арендовал жилье в подтопленных районах. Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду из подвалов, на улицах разбирают защитные дамбы.
Военные, тем временем, развозят питьевую воду. А в соседний Орск, который пострадал сильнее всего, прибыли десять большегрузов из Киргизии.
В них — 170 тонн гуманитарной помощи. Продукты, предметы первой необходимости, а также оборудование для ликвидации последствий паводка.
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