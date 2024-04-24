Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделили миллиард рублей

Власти Оренбургской области направили один миллиард рублей на выплаты пострадавшим от половодья. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.

В Оренбурге и окрестностях сейчас работают комиссии по оценке ущерба. В первую очередь компенсации получают владельцы домов, которые входят в садовые товарищества.

Также в администрации пообещали назначить выплаты тем, кто арендовал жилье в подтопленных районах. Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду из подвалов, на улицах разбирают защитные дамбы.

Военные, тем временем, развозят питьевую воду. А в соседний Орск, который пострадал сильнее всего, прибыли десять большегрузов из Киргизии.

В них — 170 тонн гуманитарной помощи. Продукты, предметы первой необходимости, а также оборудование для ликвидации последствий паводка.